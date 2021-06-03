Москва привлекла мировые компании к достижению целей устойчивого развития

Достижению Целей устойчивого развития российской столицы послужит взаимодействие с ведущими международными компаниями. Правительство Москвы подписало меморандумы о сотрудничестве и партнерстве в этой области с PepsiCo Россия и Макдоналдс. Соглашения позволят скоординировать усилия властей, бизнеса и предприятий города в работе над реализацией ЦУР, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

Речь идёт о 17 взаимосвязанных глобальных целях, призванных стать для всех городов и стран планом достижения лучшего устойчивого будущего, пояснил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня Правительство Москвы уделяет особое внимание достижению показателей, установленных в рамках Целей устойчивого развития. Частью пилотного проекта ОЭСР «Территориальный подход в достижении ЦУР» наш город стал в 2019 году. Москва успешно справляется с ЦУРами по экологии, демонстрирует высокие экономические показатели, развивает свою инфраструктуру и транспорт, внедряет инновации как при модернизации городской среды, так и на своих промышленных предприятиях », - подчеркнул вице-мэр.

Владимир Ефимов выразил уверенность, что к этой работе скоро подключатся и другие участники:

«Наша задача сегодня – сделать эти процессы максимально быстрыми и эффективными, вовлекая в них все заинтересованные стороны, и в первую очередь – бизнес и промышленность».