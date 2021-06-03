Москва привлекла мировые компании к достижению целей устойчивого развития
Достижению Целей устойчивого развития российской столицы послужит взаимодействие с ведущими международными компаниями. Правительство Москвы подписало меморандумы о сотрудничестве и партнерстве в этой области с PepsiCo Россия и Макдоналдс. Соглашения позволят скоординировать усилия властей, бизнеса и предприятий города в работе над реализацией ЦУР, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.
Речь идёт о 17 взаимосвязанных глобальных целях, призванных стать для всех городов и стран планом достижения лучшего устойчивого будущего, пояснил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сегодня Правительство Москвы уделяет особое внимание достижению показателей, установленных в рамках Целей устойчивого развития. Частью пилотного проекта ОЭСР «Территориальный подход в достижении ЦУР» наш город стал в 2019 году. Москва успешно справляется с ЦУРами по экологии, демонстрирует высокие экономические показатели, развивает свою инфраструктуру и транспорт, внедряет инновации как при модернизации городской среды, так и на своих промышленных предприятиях », - подчеркнул вице-мэр.
Владимир Ефимов выразил уверенность, что к этой работе скоро подключатся и другие участники:
«Наша задача сегодня – сделать эти процессы максимально быстрыми и эффективными, вовлекая в них все заинтересованные стороны, и в первую очередь – бизнес и промышленность».
Меморандум с PepsiCo и Макдоналдс фактически создаст новую площадку для взаимодействия по достижению ЦУР, взаимовыгодную для сторон. Это позволит им обмениваться опытом, разрабатывать совместные стратегии и обозначать перспективные векторы дальнейшей работы, а также давать разностороннюю и комплексную оценку ее результатов.
Компании, подписавшие Меморандум, готовы поделиться своим опытом в реализации проектов. Так, PepsiCo, мировой производитель напитков и продуктов питания, представленный в Москве двумя молокозаводами компании «Вимм-Билль-Данн», уже не первый год реализует обширную экологическую программу.
К 2030 году компания планирует на 40% снизить выбросы парниковых газов от своей хозяйственной деятельности по всему миру, достигнув нулевого значения этого показателя уже к 2040 году. В своей работе компания придерживается принципов бережного производства, внедряет регенеративные практики в сельском хозяйстве, использует вторичное сырье при изготовлении упаковки. Об этом рассказал президент PepsiCo Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини.
«Разработанная PepsiCo программа ReCon, основанная на лучших практиках различных рынков, позволяет внедрять инструменты, снижающие использование ресурсов на производствах. Это эффективная экономия воды, газа, электроэнергии. В результате только наши российские заводы по производству молочной продукции сократили потребление энергии на 13 %, а воды – на 26 %, уровень переработки отходов составляет 77 %. PepsiCo стремится стать углеродно-нейтральной компанией, и мы считаем, что упаковка никогда не должна становиться мусором. В 2019 году в России мы начали использовать вторичный переработанный пластик в упаковке нашей продукции, его доля сейчас составляет до 10%, и мы работаем над увеличением этого показателя. Доля переработанного алюминия в упаковке достигает 50%, а стекла – 30 %. Совместно с отраслевыми организациями мы участвуем в проектах по развитию инфраструктуры раздельного сбора и переработки отходов от упаковки», - уточнил господин Мазини.
В свою очередь у Макдоналдс есть глобальное обязательство: к 2025 году 100% упаковки продукции должны производиться из перерабатываемых материалов или сырья, полученного из возобновляемых или сертифицированных источников. В России компания только за последний год сократила количество отходов от упаковки на 470 тонн.
В Москве также запущен пилотный проект по отказу от пластиковых трубочек и крышек, что также позволит последовательно сокращать отходы. Одна из приоритетных задач Макдоналдс – организация раздельного сбора мусора и упаковки в залах ее предприятий и направление их на переработку.
При поддержке московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Макдоналдс организует в российской столице акции по продвижению раздельного сбора отходов, а также интерактивные занятия для детей и родителей на базе эколого-просветительского центра на Воробьевых горах. По словам генерального директора Макдоналдс в России Марка Карена, компания ставит перед собой четкие и измеримые цели в области устойчивого развития.
«Один из ключевых элементов для их реализации - поддержка правительства Москвы, которое традиционно является лидером в области проектов такой направленности. Уже сейчас в Москве работает 23 предприятия сети с раздельным сбором отходов, которые в дальнейшем отправляются на досортировку и переработку. В следующем году мы готовы увеличить количество таких предприятий до 90», – рассказал господин Карен.
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