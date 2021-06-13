Андрей Бочкарев: Строительная отрасль готова к работе в условиях ограничительных мер
Строительный комплекс готов к работе в условиях введения ограничительных мер и неукоснительно соблюдает санитарные нормы, подчеркнул заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
«Мы уже имеем опыт работы в условиях пандемии, здоровье и безопасность людей являются нашими безусловными приоритетами. Поэтому в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина Строительный комплекс, в первую очередь, перевёл на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и специалистов, находящихся в группе повышенного риска по состоянию здоровья», - заявил заммэра столицы.
Глава Строительного комплекса отметил, что подразделения, отвечающие за важные технологические процессы, продолжат свою работу.
«Строительство объектов городского заказа с непрерывным технологическим циклом будет продолжено. К таким относится, в том числе, объекты метро. Но хочу подчеркнуть, что эпидемиологическая ситуация на столичных стройках находится под особым контролем: специалисты Мосгосстройнадзора каждый день проверяют стройплощадки», - подчеркнул Андрей Бочкарев.
Напомним, что с 15 по 19 июня в Москве продлены нерабочие дни. Соответствующий указ подписал накануне мэр столицы Сергей Собянин для приостановки роста заболеваемости коронавирусом в Москве.
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