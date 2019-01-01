Андрей Аршавин стал невыездным отцом - алиментщиком
Слушания по громкому делу о разводе Андрея Аршавина с журналисткой Алисой Казьминой продолжаются в Санкт-Петербурге, пишут «Дни.ру».
Сегодня обсуждался вопрос алиментов на двухлетнюю Есению – совместного ребенка Аршавина и Казьминой. Спортсмену назначили выплачивать двухлетней Есении по 350 тысяч рублей в месяц – на то время, что длится бракоразводный процесс. Но футболист по каким-то причинам отказался выполнять решение суда, который в итоге запретил ему на выезд за границу.
Как сообщает RT, основное заседание суда назначено на 24 июня.
Ранее НСН предложила Андрею Аршавину сделать прогноз на победу в предстоящем финале Лиги чемпионов. Футболист признался, что не болеет за «Ливерпуль», но прогнозирует успех команды и его тренера Юргена Кноппа в матче с британским клубом «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.
«Я думаю, что победит Ливерпуль. Я не скажу, что я за них болею, просто мне симпатичен Юрген Кнопп, поэтому я хотел бы, чтобы его команда и он сегодня победили. Думаю, что счет будет 3:1 в пользу Ливерпуля», - заявил Аршавин.
Как оказалось Аршавин, предсказал не только победителя, но и разницу мячей. «Ливерпуль» обыграл «Тотттенхэм» 2 : 0. Эта команда стала победительницей в Лиге чемпионов в 6 раз.
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