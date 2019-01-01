Андрей Аршавин стал невыездным отцом - алиментщиком

Как сообщает RT, основное заседание суда назначено на 24 июня.

Ранее НСН предложила Андрею Аршавину сделать прогноз на победу в предстоящем финале Лиги чемпионов. Футболист признался, что не болеет за «Ливерпуль», но прогнозирует успех команды и его тренера Юргена Кноппа в матче с британским клубом «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что победит Ливерпуль. Я не скажу, что я за них болею, просто мне симпатичен Юрген Кнопп, поэтому я хотел бы, чтобы его команда и он сегодня победили. Думаю, что счет будет 3:1 в пользу Ливерпуля», - заявил Аршавин.

Как оказалось Аршавин, предсказал не только победителя, но и разницу мячей. «Ливерпуль» обыграл «Тотттенхэм» 2 : 0. Эта команда стала победительницей в Лиге чемпионов в 6 раз.

