Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, передает ТАСС.

Судить матч будет Дамир Скомина - футбольный судья из Словении.

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин в эфире НСН признался, что не болеет за «Ливерпуль», но прогнозирует успех команды и его тренера Юргена Кноппа в матче с британским клубом «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что победит Ливерпуль. Я не скажу, что я за них болею, просто мне симпатичен Юрген Кнопп, поэтому я хотел бы, чтобы его команда и он сегодня победили. Думаю, что счет будет 3:1 в пользу Ливерпуля», - заявил Аршавин.

Ранее британский художник Билл Эспри назвал спецкору НСН главную ценность «Футбола для дружбы».

