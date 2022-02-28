Собянин рассказал о планах реконструкции городских поликлиник до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин после комплексной реконструкции открыл здание филиала №1 детской городской поликлиники №129 в районе Нагорный на улице Ялтинская. Об этом рассказали в пресс-службе главы города.
Также в формате видеоконференции они принял участие в открытии филиала №1 детской городской поликлиники №94, расположенной в Северном Тушино на улице Планерная.
По словам мэра Москвы, реконструкция поликлиник стала частью программы «Мой район», которая также включает реновацию жилого фонда и развитие транспорта.
«Мы продолжаем программу. В этом году 50 поликлиник одновременно находятся на реконструкции. В 2023 году большинство объектов по программе должно быть реализовано», - заявил Собянин.
Отмечается, что после реконструкции в поликлинику было поставлено более 1,2 тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели и инструментов. С помощью нового инвентаря медики смогут проводить современную диагностику.
При этом Собянин сообщил, что показатели по заболеваемости COVID-19 в Москве нормализовались. В связи с этим мэр отметил, что поликлиники будут работать в плановом режиме.
Всего в 2022 году в Москве проведут реконструкцию более 100 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе завершат работы в 65 зданиях. К тому же в 2022-2023 годах начнется реконструкция 68 поликлиник.
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