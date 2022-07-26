Анастасия Ракова рассказала, где победители чемпионата «Абилимпикс» могут пройти допобучение

По её словам, в «Профессионале» были специально разработаны пять образовательных программ, а именно курсы по Python, UX/UI дизайну, интернет-маркетингу, HR и блогингу. В «Западе» победители «Абилимпикса» смогут поварское дело, визаж, эстетическую косметологию и парикмахерское искусство.

«Обучение поможет получить навыки в профессиях, в которых люди с инвалидностью успешно себя реализуют. Это также позволит работать удаленно, что часто становится решающим фактором как для соискателей с ограничениями по здоровью, так и для работодателей», — подчеркнула Ракова.

В пресс-службе уточнили, что в Москве сертификаты получили 108 участников в возрасте от 14 до 57 лет. Всего в столице право обучать победителей «Абилимпикса» со всей России получили семь учебных заведений. Кроме «Профессионала» и «Запада», это Московский государственный университет пищевых производств, Российский государственный университет физкультуры, Российский университет транспорта, Московский политехнический университет и Международный центр подготовки и развития массажистов.

Ранее Анастасия Ракова заявила о расширении в Москве городского сервиса ранней помощи семьям, в которых рождается ребёнок с особенностями развития.

