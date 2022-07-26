Анастасия Ракова рассказала, где победители чемпионата «Абилимпикс» могут пройти допобучение
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что лучшие участники VI Национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», которых наградили целевыми сертификатами, могут пройти обучение в учебном центре «Профессионал» и Московском образовательном комплексе «Запад», сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, в «Профессионале» были специально разработаны пять образовательных программ, а именно курсы по Python, UX/UI дизайну, интернет-маркетингу, HR и блогингу. В «Западе» победители «Абилимпикса» смогут поварское дело, визаж, эстетическую косметологию и парикмахерское искусство.
«Обучение поможет получить навыки в профессиях, в которых люди с инвалидностью успешно себя реализуют. Это также позволит работать удаленно, что часто становится решающим фактором как для соискателей с ограничениями по здоровью, так и для работодателей», — подчеркнула Ракова.
В пресс-службе уточнили, что в Москве сертификаты получили 108 участников в возрасте от 14 до 57 лет. Всего в столице право обучать победителей «Абилимпикса» со всей России получили семь учебных заведений. Кроме «Профессионала» и «Запада», это Московский государственный университет пищевых производств, Российский государственный университет физкультуры, Российский университет транспорта, Московский политехнический университет и Международный центр подготовки и развития массажистов.
Ранее Анастасия Ракова заявила о расширении в Москве городского сервиса ранней помощи семьям, в которых рождается ребёнок с особенностями развития.
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