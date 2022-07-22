Анастасия Ракова: Первая Градская больница отмечает юбилей - 220 лет
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова, также известная как Первая Градская, 22 июля празднует 220-летний юбилей, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Она напомнила, что это одна из старейших клиник в Москве. Здесь не только бывали русские цари и лечились солдаты Наполеона I, но и трудились знаменитые врачи, разрабатывались новые методики лечения, проводились первые в стране операции.
Ракова отметила, что в настоящее время Первая Градская - одна из крупнейших больниц в столице, где ежегодно стационарную помощь получают более 60 тысяч человек и в 10 раз больше - лечатся амбулаторно.
«Высочайший профессионализм коллектива и современные технологии позволяют эффективно оказывать помощь даже в самых сложных случаях. Первая Градская больница — центр разработки инновационных методик диагностики и лечения, которые затем внедряются в общегородскую медицинскую практику», — подчеркнула она.
Заммэра добавила, что Городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова - это ещё и клиническая база шести высших учебных заведений, и на её базе работают семь университетских клиник.
Ранее Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к столице и рассказал, за десять лет в Новой Москве было построено восемь станций классического метро, линия наземного метро МЦД-2 и 340 км дорог.
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