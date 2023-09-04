Анастасия Ракова озвучила итоги проекта «Стажировки» для подростков

По ее словам, стажировка — первая возможность для подростков стать частью настоящего рабочего процесса. Ракова подчеркнула, что все участники проекта оценили выбранное направление, получили новые знания и опыт, а также заработали первые деньги. Они работали в коммерческих и государственных предприятиях, где могли выбрать одну из 200 специальностей: архитектор, экономист, инженер, аналитик, воспитатель, журналист, smm-специалист, юрист, фотограф, флорист, садовод, ветеринар, эколог, вожатый, аниматор и многие другие. Вместе с каждым подростком работал наставник от площадки и куратор центра «Моя карьера». Каждый из участников получил персональную характеристику, которая станет конкурентным преимуществом при устройстве на первую работу, добавила вице-мэр.

Участники каждого из трех потоков трудились по 4 часа в день на протяжении трех недель. Юные москвичи освоили тонкости работы в профильных направлениях. В частности, они трудились в Московском метрополитене, «Мослифте», «Мосреставрации» и в «Мосприроде». Также рабочие места для подростков предоставили ВДНХ, «МОСГАЗ», центры госуслуг «Мои документы», музейно-выставочные пространства, спортивные центры, парки, библиотеки, территориальные центры социального обслуживания и управы районов.

Самыми популярными среди участников проекта стали центры госуслуг «Мои Документы» (около 100 человек выбрали именно их). Здесь молодые люди консультировали посетителей, помогали им получить электронные услуги через терминал и портал mos.ru. Также 90 подростков стажировались в центре спорта и досуга «Атлант». Они проводили спортивные турниры, фестивали, праздники для детей и мастер-классы. Около 60 молодых москвичей работали на ВДНХ, более 50 человек прошли стажировку в столичных музеях, а порядка 40 ребят трудились летом в «Мосприроде».

С каждым участником на время стажировки заключался договор. Процесс адаптации подростков был максимально комфортным благодаря помощи кураторов и наставников. Каждый участник проекта получил стипендию в размере 24801 рубля.

Программу «Лето в новом формате» столичная служба занятости населения проводит пятый год подряд. В проекте за это время поучаствовали свыше 13500 подростков.

