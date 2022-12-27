Анастасия Ракова: на выездных площадках в этом году регистрируется 25% браков

По её словам, в 2022 году 25% торжественных церемоний бракосочетаний прошли именно в таком формате. Она отметила, что обыкновеннын ЗАГСы - это, как правило, первые этажи пятиэтажек, что существенно отстаёт от своременного представления, «что такое красиво».

Ракова указала, что московские власти активно идут навстречу тем, кто желает провести выездную церемонию и выбирает различные площадки.

«Это и различные усадьбы, и Москва-сити, и арены спортивных стадионов, и свадьба под водой в Москвариуме. В следующем году мы открываем новую площадку – колесо обозрения на ВДНХ и продлеваем работу таких выездных площадок – пожениться можно будет не только в пятницу и субботу, но и в воскресенье, и даже в будни», – добавила вице-мэр.

Ранее в комитете по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга заявили, что в зеркальную дату 22.11.2022 в Северной столице сыграли свадьбу 97 пар, сообщают «Невские новости».