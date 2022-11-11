Липецкий ЗАГС назвал самые популярные имена в 2022 году

Имена Ева и Алексей стали самыми популярными для новорожденных в Липецке с января по сентябрь 2022 года, сообщила пресс-служба администрации города.

В числе самых популярных имен для девочек остаются также Полина, Есения, Виктория, Мария. А для мальчиков – Марк, Лев и Михаил. Самыми редкими стали имена: Харитон, Себастьян, Дамир, Аврора, Оливия и Амалия.

С начала 2022 года в Липецке появилось на свет 3 106 детей.

