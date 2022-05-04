Снижение платежей, детские пособия и переобучение: Собянин рассказал о поддержке москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса.

Глава города отметил, что мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме.

«Предоставление значительной части мер поддержки семьям с детьми происходит в зависимости от оценки нуждаемости. Это – правильно и справедливо. Помощь получают только те семьи, которые действительно нуждаются в ней. Однако в 2022 г. мы на время отступим от этого правила», - написал Собянин.

Отмечается, что благодаря временной отмене проверки нуждаемости поддержку получат многие москвичи, которые не по своей вине вынуждены искать новую работу.

Также Сергей Собянин рассказал об учреждении грантов на профессиональное обучение.