Аналитики заявили о росте спроса на съемные квартиры в регионах в III квартале
Спрос на съемные квартиры в российских регионах увеличился в III квартале года, при этом выросла стоимость аренды. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные аналитического центра «ДОМ.РФ».
Эксперты отмечают, что на рынке аренды жилья наблюдаются тренды роста спроса и цен, а также спада предложения. За девять месяцев года было размещено 33 тысячи новых объявлений о сдаче жилья — минимум за более чем 2,5 года.
Как отметил глава аналитического центра Михаил Гольдберг, рынок отреагировал на улучшение макроэкономической ситуации в России.
«В июле–сентябре наблюдался восстановительный подъем экономики, уровень безработицы опустился до исторического минимума, ускорялся темп роста зарплат, что, в свою очередь, поддержало активный спрос на съемные квартиры», — указал эксперт.
Гольдберг подчеркнул, что на рынке аренды предложение не успевает за повышенным спросом, и стоимость аренды повсеместно растет, пишет RT. Кроме того, спрос дополнительно простимулирует снижение доступности рыночной ипотеки.
По данным аналитиков, количество предлагаемых в аренду наиболее доступных однокомнатных квартир сократилось в два раза, до 14,2 тысячи. Их число почти сравнялось с количеством «двушек» — 13,7 тысячи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru