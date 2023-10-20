Аналитики заявили о росте спроса на съемные квартиры в регионах в III квартале

Эксперты отмечают, что на рынке аренды жилья наблюдаются тренды роста спроса и цен, а также спада предложения. За девять месяцев года было размещено 33 тысячи новых объявлений о сдаче жилья — минимум за более чем 2,5 года.

Как отметил глава аналитического центра Михаил Гольдберг, рынок отреагировал на улучшение макроэкономической ситуации в России.

«В июле–сентябре наблюдался восстановительный подъем экономики, уровень безработицы опустился до исторического минимума, ускорялся темп роста зарплат, что, в свою очередь, поддержало активный спрос на съемные квартиры», — указал эксперт.

Гольдберг подчеркнул, что на рынке аренды предложение не успевает за повышенным спросом, и стоимость аренды повсеместно растет, пишет RT. Кроме того, спрос дополнительно простимулирует снижение доступности рыночной ипотеки.

По данным аналитиков, количество предлагаемых в аренду наиболее доступных однокомнатных квартир сократилось в два раза, до 14,2 тысячи. Их число почти сравнялось с количеством «двушек» — 13,7 тысячи.

