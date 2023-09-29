Аналитики сравнили выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку

Аренда квартиры в Москве оказалась выгоднее ее покупки в ипотеку, к такому выводу пришли аналитики компании «Метриум».

Эксперты выбрали для анализа двухкомнатную квартиру. Так, при первоначальном взносе в 20% и сроке кредита на 30 лет ежемесячный платеж по такой квартире составит в среднем 117 тысяч рублей. При этом арендовать подобный вариант можно за 75 тысяч рублей.

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Банк России увидел признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме. По ее словам, ипотека растет за год на 30%, это высокие темпы. Она отметила, что для населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья, а качество кредитов вызывает беспокойство.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в беседе с РБК заявила, что во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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