Аналитики сравнили выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку

Банк России увидел признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме. По ее словам, ипотека растет за год на 30%, это высокие темпы. Она отметила, что для населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья, а качество кредитов вызывает беспокойство.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в беседе с РБК заявила, что во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода, передает «Радиоточка НСН».

