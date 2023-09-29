Аналитики сравнили выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку
Аренда квартиры в Москве оказалась выгоднее ее покупки в ипотеку, к такому выводу пришли аналитики компании «Метриум».
Эксперты выбрали для анализа двухкомнатную квартиру. Так, при первоначальном взносе в 20% и сроке кредита на 30 лет ежемесячный платеж по такой квартире составит в среднем 117 тысяч рублей. При этом арендовать подобный вариант можно за 75 тысяч рублей.
Банк России увидел признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме. По ее словам, ипотека растет за год на 30%, это высокие темпы. Она отметила, что для населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья, а качество кредитов вызывает беспокойство.
Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в беседе с РБК заявила, что во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru