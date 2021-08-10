Аналитики рассказали о ценах на школьные товары в России

Средняя стоимость необходимых товаров для школы в России в этом году составляет 17 550 рублей, следует из данных сервиса «Авито».

Отмечается, что в перечень вошли школьная и спортивная форма, рюкзак, пенал и ноутбук.

Руководитель категории Lifestyle компании Алексей Козловский рассказал также, что уже сейчас повышается спрос на школьные товары, за последние две недели наблюдался спрос, который на 65% превысил прошлогодний, передают «Известия».