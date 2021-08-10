Аналитики рассказали о ценах на школьные товары в России
Средняя стоимость необходимых товаров для школы в России в этом году составляет 17 550 рублей, следует из данных сервиса «Авито».
Отмечается, что в перечень вошли школьная и спортивная форма, рюкзак, пенал и ноутбук.
Руководитель категории Lifestyle компании Алексей Козловский рассказал также, что уже сейчас повышается спрос на школьные товары, за последние две недели наблюдался спрос, который на 65% превысил прошлогодний, передают «Известия».
Сообщается также, что школьная форма для девочек за год подорожала на 9%, для мальчиков – на 25%.
Аналитики посчитали, что школьная форма для девочек в среднем обойдется родителям в 650 рублей, для мальчиков – в 1000, форма для занятий спортом – 500 рублей для девочек и 550 рублей для мальчиков, рюкзак можно приобрести за 700 рублей, а ноутбук за 15000.
Ранее общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН рассказала, как улучшить «удаленку» для школьников.
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