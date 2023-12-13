Более 1,5 тысячи мероприятий с работодателями провели колледжи Москвы за первое полугодие

Колледжи Департамента образования и науки Москвы с начала учебного года провели более 1,5 тысячи мероприятий для студентов и преподавателей с участием партнеров-работодателей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в городе ведется работа над совершенствованием системы подготовки профессиональных кадров для максимальной синхронизации образовательного процесса с запросами рынка труда. Столица актуализирует программы образования с акцентом на практическую подготовку и вместе с работодателями пересматривает технологическую и материально-техническую базу.

«Только за этот год у нас появилось более 200 новых предприятий-партнеров, среди которых — крупные промышленные предприятия, кондитерские и гастрономические холдинги, строительные компании, отели, крупные игроки на рынке информационных технологий. За первое полугодие этого учебного года мы провели более 1,5 тысячи партнерских мероприятий с двумя тысячами предприятиями-партнерами», — рассказала Ракова.

Образовательные учреждения и работодатели используют привычные и новые форматы взаимодействия. Так, в колледже «Московский государственный образовательный комплекс» провели около 40 мероприятий с участием более 600 студентов. В частности, практические занятия вели эксперты Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники, обучавшие студентов проектированию и управлению мобильными роботами для тушения пожаров.

В свою очередь, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) организовал более 35 мероприятий с партнерами, в том числе практическую конференцию «Современное монолитное строительство». Кроме того, в Политехническом колледже № 50 имени Н. А. Злобина состоялись более 10 встреч с работодателями, с деятельностью компаний познакомились свыше 400 студентов.

Подробная информация о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в колледжах Москвы, представлена на портале «Школа.Москва». Кроме того, полезный контент по теме публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».

