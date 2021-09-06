Аналитики назвали число россиян, зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц
Доход в один миллион рублей в месяц и выше имеет чуть более 17 тысяч россиян, а больше всего сотрудников официальной зарплатой выше миллиона, работающих по найму, зафиксировано в Москве. Об этом говорят данные исследования, проведенного международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. В выборку вошли более 104 тысяч крупных и средних предприятий государственного и негосударственного сектора.
При этом, как аналитики подчеркивают, что реальное число работников с такой зарплатой может быть гораздо больше, поскольку значительная часть оплаты труда топ-менеджеров приходится на единоразовые премии.
Также сообщается, что большинство работников с доходом выше 1 миллиона рублей трудятся в финансовой и страховой сфере, в области торговли, в профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере культуры, спорта и развлечений.
Между тем, ранее в России предложили отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
«Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», – заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.
По словам Арефьева, при любых обстоятельствах зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума либо выше, и целесообразно ориентироваться именно на этот показатель.
Кроме того, депутат отметил, что зависимость штрафов и налогов от величины МРОТ вредит, пишет РИА ФАН. Арефьев считает, что размеры взысканий не должны быть связаны с прожиточным минимумом.
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