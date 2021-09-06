Аналитики назвали число россиян, зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц

Доход в один миллион рублей в месяц и выше имеет чуть более 17 тысяч россиян, а больше всего сотрудников официальной зарплатой выше миллиона, работающих по найму, зафиксировано в Москве. Об этом говорят данные исследования, проведенного международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. В выборку вошли более 104 тысяч крупных и средних предприятий государственного и негосударственного сектора.

При этом, как аналитики подчеркивают, что реальное число работников с такой зарплатой может быть гораздо больше, поскольку значительная часть оплаты труда топ-менеджеров приходится на единоразовые премии.

Также сообщается, что большинство работников с доходом выше 1 миллиона рублей трудятся в финансовой и страховой сфере, в области торговли, в профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере культуры, спорта и развлечений.