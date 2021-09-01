Опрос: 4% россиян знают, сколько налогов они платят
Правильно назвать общий уровень налоговой нагрузки смогли назвать 4% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ), сообщает портал Finanz.
Отмечается, что больше половины россиян (51%) убеждены, что платят только налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а 21% опрошенных не осведомлены о социальных взносах, которые работодатели ежемесячно отчисляют с зарплаты работников.
Правильно назвать общий уровень налогов смогли 4% респондентов. Так, треть респондентов отметили, что доля налогов составляет 25-35% от доходов, а 12% заявили о 35-45%.
При этом на самом деле россияне платят 13% НДФЛ, 22% составляют взносы в Пенсионный фонд, а 5,1% - отчисления в фонд Обязательного медицинского страхования и 2,9 – в Фонд социального страхования. В общей сложности – 30% налогов.
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