Сложнее всего найти работу в 2023 году было в сфере искусства и развлечений

По словам директора по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрия Пучкова, рейтинг составлялся, исходя из такого инструмента, как индекс рынка труда. Он позволяет анализировать предложения от работодателей, соискательскую активность, диапазон предлагаемых зарплат в рамках прошедшего месяца, показывает динамику и выставляет общий балл конкуренции по выбранному региону или профессии. Оценка происходит по десятибалльной школе: чем показатель выше, тем сложнее найти работу в данной отрасли.

Так, самыми высококонкуретными оказались сегменты искусства и развлечений (уровень конкуренции за год здесь вырос на 14%, индекс рынка труда — 7,6, средняя зарплата — 45 575 рублей), маркетинга, рекламы и PR (продемонстрировала рост конкуренции на 13%, индекс рынка труда — 7,4, а средняя заработная плата составляет 50 433 рубля), административной работы (рост конкуренции составил 27% при индексе рынка труда 6,4 и средней зарплате 46 249 рублей), юриспруденции (прирост конкуренции — 17%, индекс рынка труда — 6,2, а средняя зарплата — 45 375 рублей), образования и науки (при индексе рынка труда 6,1 динамика конкуренции показывает рост 14% с зарплатой 35 448 рублей), замыкает рейтинг сегмент IT и телекоммуникаций (уровень конкуренции подрос ровно на четверть, индекс рынка труда — 6,0, а средняя зарплата составила 59 930 рублей). Принадлежность к рынку работодателя показывают подавляющее число соискателей.

Проще всего найти работу в сферах такси (годовой прирост конкуренции составил 23%, индекс рынка труда — 1,0, средняя зарплата — 78 000 рублей), курьерской доставки (конкуренция увеличилась на 38%, индекс рынка труда — 2,4, средняя зарплата — 69 682 рубля), производства, сырья и сельского хозяйства (конкуренция показывает рост 44%, индекс рынка труда — 3.1, а среднемесячный доход — 61 474 рубля) и транспорта и логистики (конкуренция выросла на 37%, индекс рынка труда — 3,8, среднемесячное вознаграждение — 74 935 рублей).

