Аналитик: Суррогатное топливо создают на нефтебазах

Доля суррогатного горючего на российских заправках составляет 10%, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию Росстандарта. Эта доля равняется 6 млн. тонн в год. Всего же на АЗС России реализуется порядка 65 млн. тонн бензина и дизельного топлива. Данный показатель не изменился по сравнению с прошлым годом, но в 2015 году, к примеру, доля фальсификата составляла 20%, говорится в сообщении.

Эксперт компании Vigin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что оказало влияние на топливный рынок России.

«Действительно, качество топлива на наших заправках в последние годы заметно увеличилось, если сравнивать с более ранними годами. Это позитивный момент. Прежде всего, этому способствовало введение штрафов и изменение налогового законодательства, а именно введение понятия «средние дистилляты» и введение акцизов. Ранее это причиняло проблемы автолюбителям и наносило ущерб бюджету, поскольку бюджет недополучал налоги», - сказал Гордеев.

Выявлено, что 81 заправочная станция из 920 продают бензин и дизтопливо, которые не отвечают стандартам качества. Самым распространенным нарушением является высокое содержание серы в топливе. Аналитик рассказал, на какой стадии создается суррогат.