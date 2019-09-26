Аналитик: Суррогатное топливо создают на нефтебазах
Эксперт компании Vigin Group в эфире НСН рассказал, почему в России стало меньше суррогатного горючего.
Доля суррогатного горючего на российских заправках составляет 10%, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию Росстандарта. Эта доля равняется 6 млн. тонн в год. Всего же на АЗС России реализуется порядка 65 млн. тонн бензина и дизельного топлива. Данный показатель не изменился по сравнению с прошлым годом, но в 2015 году, к примеру, доля фальсификата составляла 20%, говорится в сообщении.
Эксперт компании Vigin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что оказало влияние на топливный рынок России.
«Действительно, качество топлива на наших заправках в последние годы заметно увеличилось, если сравнивать с более ранними годами. Это позитивный момент. Прежде всего, этому способствовало введение штрафов и изменение налогового законодательства, а именно введение понятия «средние дистилляты» и введение акцизов. Ранее это причиняло проблемы автолюбителям и наносило ущерб бюджету, поскольку бюджет недополучал налоги», - сказал Гордеев.
Выявлено, что 81 заправочная станция из 920 продают бензин и дизтопливо, которые не отвечают стандартам качества. Самым распространенным нарушением является высокое содержание серы в топливе. Аналитик рассказал, на какой стадии создается суррогат.
«Чаще всего встречается суррогат дизельного топлива, нежели бензина. К сожалению, большая часть некачественного топлива встречается в секторе независимой розницы. Поскольку вертикально интегрированные компании больше дорожат своей репутацией, поэтому у них и отлаженная логистика, и весь процесс от добычи до производства контролируется. А частная розница покупает продукт у трейдеров и слабое звено в этом случае нефтебазы, там происходит смешение различных видов марок топлива, чтобы получить суррогат. Конечно, основное это экономическая выгода. Как только мы ее снижаем, так подделок становится меньше», - пояснил эксперт компании Vigin Group.
Он также рассказал, где автомобилистам следует заправляться, чтобы избежать поддельного топлива.
«Чтобы полностью себя обезопасить от некачественного топлива - каких-то специальных рецептов нет. Просто, лучше заправляться на более известных, знакомых заправках. Там проводятся более частые проверки, а о недобросовестных продавцах публикуется информация в сети, тем же Росстандартом», - заключил собеседник.
Ранее эксперты рассказали НСН, как лукавят рейтинги доступности топлива в России, и почему в ближайшем будущем цены на бензин не подскочат.
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