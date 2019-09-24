Роскомнадзор рассказал о монтаже оборудования для устойчивости Рунета

Монтаж оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете начался в одном из пилотных регионов, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет RT. По его словам, эксперимент идёт в разных стадиях, однако завершить его планируется к середине октября.

«Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно. То есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме» — сообщил Жаров.

Как отмечает телеканал «360», регион, где начинается тестирование проекта, не называется. Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть суммы, которая была выделена на исполнение законопроекта о суверенном интернете в России.

