Аналитик рассказал о рисках подключения к сотовой связи по фото и голосу
Аналитик Mobile Research group рассказал в эфире НСН, как исключить риски преступного использования данных россиян.
В России началась разработка удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. В результате подключиться к мобильной связи смогут пользователи виртуальных SIM-карт (eSIM), которые в настоящее время тестируют российские операторы, пишут «Известия». Предполагается, что вскоре для работы новой технологии будет создана Единая биометрическая система. Приобрести такие карточки станет возможным и без визита в салон связи. Для того, чтобы зарегистрироваться в сети, нужно будет всего лишь сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал в эфире НСН о возможных рисках использования технологии виртуальных SIM-карт и о том, как их можно исключить (слушайте аудио).
«На сегодняшний день изъяны удаленной биометрии заключаются именно в том, что человека действительно можно заставить что-то сделать. Помимо этого нужно предусмотреть в системе, и это будет сделано, возможность идентификации с помощью пароля, например, двухфакторная авторизация, как она есть сейчас во многих банках. У вас должен быть телефон, помимо этого вы даете свой некий пароль. Биометрия здесь заменяет фактически тот самый пароль, то есть ваше лицо, ваш голос становится тем самым отпечатком. Я не думаю, что будет большое количество изъяна, потому что мало кто готов идти на уголовные преступления, потому что это именно уголовное преступление, а не какое-то мошенничество», — отметил аналитик.
Напомним, что ранее сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян (Mobile ID). Массовые подключения абонентов к Mobile ID запланированы на первую половину 2020 года.
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