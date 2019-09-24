Аналитик рассказал о рисках подключения к сотовой связи по фото и голосу

В России началась разработка удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. В результате подключиться к мобильной связи смогут пользователи виртуальных SIM-карт (eSIM), которые в настоящее время тестируют российские операторы, пишут «Известия». Предполагается, что вскоре для работы новой технологии будет создана Единая биометрическая система. Приобрести такие карточки станет возможным и без визита в салон связи. Для того, чтобы зарегистрироваться в сети, нужно будет всего лишь сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал в эфире НСН о возможных рисках использования технологии виртуальных SIM-карт и о том, как их можно исключить (слушайте аудио).