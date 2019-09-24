К сотовой связи можно будет подключиться по фото и голосу

В России началась разработка удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. В результате подключиться к мобильной связи смогут пользователи виртуальных SIM-карт(eSIM), их в настоящее время тестируют российские операторы, пишут «Известия».

Предполагается, что вскоре для работы новой технологии будет создана Единая биометрическая система. Приобрести такие карточки станет возможным и без визита в салон связи, передает РЕН ТВ. Для того, чтобы зарегистрироваться в сети, нужно будет всего лишь сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон.

В итоге дилерские сети станут просто не нужны, сообщает Ura.ru.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал о последствиях, которыми чревато введение штрафов за нарушение правил хранения персональных данных.



