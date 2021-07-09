Аналитик рассказал, кто заплатит за связь в малонаселенных городах

При этом, по словам аналитика, продление лицензии на десять лет не приведет к скачку цен на услуги связи, так как сфера признается государством социально значимой.

«Схема дотаций небольших регионов, городов, поселков работает много лет, она работала в 2G, 3G, она работает сейчас для 4G. Это заложено в экономическую модель операторов, конкретно из-за этого роста цен мы не будем наблюдать. Цены меняются, это факт, но меняются под воздействием других причин. В среднем цены растут на 15% ежегодно, но надо понимать, что этот рост цен ограничивается государством, которое считает мобильную связь социально значимым явлением. В отличие от всех других направлений операторы сегодня фактически не могут менять цены. Здесь получается странная история, цены на электричество растут, газ, коммунальные платежи увеличиваются, но при этом связь, которая должна дорожать, не меняется в цене для большинства жителей страны, что неправильно, так как это коммерческая услуга. Государство должно устанавливать верхние ограничители, как могут меняться цены», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Также Муртазин отметил, что в ближайшие десять лет ждать появления сетей пятого поколения в небольших городах не стоит, так как это невыгодно и не соответствует запросам населения.

«Ничего не меняется, продление лицензии на десять лет на 4G не надо рассматривать так, что мы будем жить вечно в четвертом поколении. За это время появится сеть пятого поколения, но, конечно, ожидать 5G в небольших населенных пунктах в обозримом будем, в ближайшие 10 лет точно не стоит – дорогая технология и потребности в небольших населенных пунктах в ней просто нет», - добавил он.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на десять лет. К 2028 году операторов обяжут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов с населением 500–999 человек.

Ранее сообщалось, что существуют законные услуги операторов сотовой связи, позволяющие определить, где находится человек.

