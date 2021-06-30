Эксперт рассказал, как сэкономить на мобильной связи

Операторы мобильной связи в условиях конкуренции ищут новые формы заработка, поэтому абонентам стоит помнить простые правила, которые помогут сократить издержки на связь, сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

Россиянам рассказали, как сэкономить интернет-трафик на смартфонах

Он считает, что необходимо регулярно пересматривать свой тариф и анализировать затраты. Например, отказаться от платных функций. «Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы», - сказал эксперт. Он напомнил, что старые тарифные планы могут стоить дороже, чем новые.

Также Щельцин посоветовал изучить возможность перехода к другому сотовому оператору. При этом номер можно сохранить.

Большинство россиян хотели бы пользоваться безлимитным мобильным интернетом, однако не готовы платить за него столько, сколько предлагают операторы сотовой связи. Советами о том, как сэкономить трафик, поделился телеком-аналитик Денис Кусков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Мобильная Связь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры