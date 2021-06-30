Эксперт рассказал, как сэкономить на мобильной связи

Он считает, что необходимо регулярно пересматривать свой тариф и анализировать затраты. Например, отказаться от платных функций. «Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы», - сказал эксперт. Он напомнил, что старые тарифные планы могут стоить дороже, чем новые.

Также Щельцин посоветовал изучить возможность перехода к другому сотовому оператору. При этом номер можно сохранить.

Большинство россиян хотели бы пользоваться безлимитным мобильным интернетом, однако не готовы платить за него столько, сколько предлагают операторы сотовой связи. Советами о том, как сэкономить трафик, поделился телеком-аналитик Денис Кусков.

