В России опровергли опасность FaceApp
Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН объяснил тревогу пользователей непониманием технологий.
В США обеспокоились популярностью приложения для мобильных устройств FaceApp, позволяющего с помощью нейросетей манипулировать фотографиями. Приложение, разработанное российской фирмой Wireless Lab и запущенное в 2017 году, вошло во вторую волну популярности, после того как отечественные и зарубежные знаменитости стали выкладывать в соцсетях «состаренные» с помощью фоторедактора селфи. Однако некоторые пользователи насторожились политикой приватности приложения, а в США дошло до того, что руководство Демократической партии запретило предвыборным кампаниям пользоваться российской разработкой.
Никакой опасности приложение FaceApp не несет, заверил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Опасности нет никакой, потому что соотнести фотографию, которую человек загружает в приложение, с именем, фамилией, какими-то другими данными, практически невозможно. И с другой стороны, люди выкладывают настолько много фотографий со своими лицами в Facebook и в других социальных сетях, что это не представляет проблемы. Тревога о том, что FaceApp может украсть вашу личность или что-то подобное, крайне надуманная история, и, к сожалению, сегодня таких надуманных историй с каждым днем становится все больше и больше. Опасения возникают всегда из-за одного - люди просто не понимают, как это работает. А когда люди не понимают , они начинают беспокоиться. Но это непонимание не связано с приложением. Это непонимание конкретными людьми технологий, и им кажется что их фотография представляет собой какую-то тайну, что-то действительно ценное. Это не так», - отметил эксперт.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что китайские пограничники тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны и другие электронные устройства туристов, которые пересекают китайскую границу между Киргизией и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Эльдар Муртазин в эфире НСН подтвердил эту информацию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- На АЭС в Тверской области отключили два энергоблока
- Названы причины затягивания Данией строительства «Северного потока-2»
- России предрекли аномальную жару в течение 5 следующих лет
- Новости за ночь: Лавров призвал Европу не слушать установки «из-за океана»
- Кандидатам в президенты США запретили «стареть» из-за России