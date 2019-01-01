В России опровергли опасность FaceApp

«Опасности нет никакой, потому что соотнести фотографию, которую человек загружает в приложение, с именем, фамилией, какими-то другими данными, практически невозможно. И с другой стороны, люди выкладывают настолько много фотографий со своими лицами в Facebook и в других социальных сетях, что это не представляет проблемы. Тревога о том, что FaceApp может украсть вашу личность или что-то подобное, крайне надуманная история, и, к сожалению, сегодня таких надуманных историй с каждым днем становится все больше и больше. Опасения возникают всегда из-за одного - люди просто не понимают, как это работает. А когда люди не понимают , они начинают беспокоиться. Но это непонимание не связано с приложением. Это непонимание конкретными людьми технологий, и им кажется что их фотография представляет собой какую-то тайну, что-то действительно ценное. Это не так», - отметил эксперт.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что китайские пограничники тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны и другие электронные устройства туристов, которые пересекают китайскую границу между Киргизией и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Эльдар Муртазин в эфире НСН подтвердил эту информацию.

