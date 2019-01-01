В мире

Аналитик рассказал, как защититься от китайских программ-шпионов

3 июля15:13
Георгий Гагарин

Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН подтвердил информацию об установке шпионского софта на китайской границе.



На телефоны и другие электронные устройства туристов, которые пересекают китайскую границу между Киргизией и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, китайские пограничники тайно устанавливают шпионские приложения. Об этом сообщила британская газета The Guаrdian.

По данным издания, пограничники просят разблокировать гаджеты, которые затем уносят в отдельную комнату и устанавливают шпионское ПО. Оно отслеживает интерес пользователя к экстремистским материалам, исламу, деятельности Далай-Ламы.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН подтвердил эту информацию.

Эдвард Сноуден представил «шпионское» приложение для защиты от слежки

«Это правда. На двух пропускных пунктах китайской границы китайские пограничники всем иностранцам без исключения, не только русским, пытаются установить некий софт. Такая установка возможна только в одном случае, если вы разрешаете установить приложение. На «андроиде» требуется ваше разрешение, на iOS это в принципе невозможно, потому что этого софта нет в «аппсторе». Соответственно, когда вас просят приложить палец или ввести свой пароль, вы просто этого не делаете. Никаких законных прав что-либо установить на телефон у них не существует», - отметил он.

Эксперт отметил, что туристам нужно быть внимательными на границе. «Иногда на границе просят показать телефон. Надо стараться держать его в пределах видимости, чтобы его никуда не уносили, не подключали какие-то устройства. Если это происходит, надо громко возмущаться, кричать. Процедуру, как правило, останавливают», - добавил он.

Отметим, что Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая ежегодно посещают около ста миллионов туристов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КитайГраницаСмартфоны