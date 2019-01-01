Аналитик рассказал, как защититься от китайских программ-шпионов
Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН подтвердил информацию об установке шпионского софта на китайской границе.
На телефоны и другие электронные устройства туристов, которые пересекают китайскую границу между Киргизией и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, китайские пограничники тайно устанавливают шпионские приложения. Об этом сообщила британская газета The Guаrdian.
По данным издания, пограничники просят разблокировать гаджеты, которые затем уносят в отдельную комнату и устанавливают шпионское ПО. Оно отслеживает интерес пользователя к экстремистским материалам, исламу, деятельности Далай-Ламы.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН подтвердил эту информацию.
«Это правда. На двух пропускных пунктах китайской границы китайские пограничники всем иностранцам без исключения, не только русским, пытаются установить некий софт. Такая установка возможна только в одном случае, если вы разрешаете установить приложение. На «андроиде» требуется ваше разрешение, на iOS это в принципе невозможно, потому что этого софта нет в «аппсторе». Соответственно, когда вас просят приложить палец или ввести свой пароль, вы просто этого не делаете. Никаких законных прав что-либо установить на телефон у них не существует», - отметил он.
Эксперт отметил, что туристам нужно быть внимательными на границе. «Иногда на границе просят показать телефон. Надо стараться держать его в пределах видимости, чтобы его никуда не уносили, не подключали какие-то устройства. Если это происходит, надо громко возмущаться, кричать. Процедуру, как правило, останавливают», - добавил он.
Отметим, что Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая ежегодно посещают около ста миллионов туристов.
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