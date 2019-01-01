Аналитик рассказал, как защититься от китайских программ-шпионов

«Это правда. На двух пропускных пунктах китайской границы китайские пограничники всем иностранцам без исключения, не только русским, пытаются установить некий софт. Такая установка возможна только в одном случае, если вы разрешаете установить приложение. На «андроиде» требуется ваше разрешение, на iOS это в принципе невозможно, потому что этого софта нет в «аппсторе». Соответственно, когда вас просят приложить палец или ввести свой пароль, вы просто этого не делаете. Никаких законных прав что-либо установить на телефон у них не существует», - отметил он.

Эксперт отметил, что туристам нужно быть внимательными на границе. «Иногда на границе просят показать телефон. Надо стараться держать его в пределах видимости, чтобы его никуда не уносили, не подключали какие-то устройства. Если это происходит, надо громко возмущаться, кричать. Процедуру, как правило, останавливают», - добавил он.

Отметим, что Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая ежегодно посещают около ста миллионов туристов.

