Аналитик похвалил кабмин за запрет «беспричинных» блокировок банковских счетов
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН увидел положительные последствия отмены блокировки банковских счетов без оснований.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН увидел положительные последствия «безосновательной» отмены блокировки банковских счетов.
Правительство России одобрило и внесло в Госдуму законопроект, который запретит банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин. Сейчас банки вправе это делать, если у клиента нет какого-либо документа, подтверждающего добросовестность.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов рассказал в беседе с НСН, к чему приведет введение закона о запрете блокировки банковских счетов клиентов без объяснения причин.
«Этот законопроект звучит как разумное решение. Звучит неплохо, потому что вся эта история с блокировками счетов далеко зашла, под нее попадали, в том числе, и добросовестные клиенты, и клиенты с незначительными нарушениями. Надеюсь, после принятия новый закон сделает более прозрачным механизм блокировок и позволит не выплеснуть с водой ребенка», - заявил эксперт.
Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, как обезопасить собственные сбережения от кибер-преступников. Эксперт предложила оптимальный способ защиты денег – хранить их на отдельных счетах.
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