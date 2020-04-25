Аналитик похвалил кабмин за запрет «беспричинных» блокировок банковских счетов

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов рассказал в беседе с НСН, к чему приведет введение закона о запрете блокировки банковских счетов клиентов без объяснения причин.

«Этот законопроект звучит как разумное решение. Звучит неплохо, потому что вся эта история с блокировками счетов далеко зашла, под нее попадали, в том числе, и добросовестные клиенты, и клиенты с незначительными нарушениями. Надеюсь, после принятия новый закон сделает более прозрачным механизм блокировок и позволит не выплеснуть с водой ребенка», - заявил эксперт.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, как обезопасить собственные сбережения от кибер-преступников. Эксперт предложила оптимальный способ защиты денег – хранить их на отдельных счетах.

