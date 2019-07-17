Американским демократам запретили «стареть» из-за России

Однако СМИ обеспокоились правилами использования FaceApp в сфере приватности. Более того, против вирусного приложения выступили американские политики.

Так, например, руководство Демократической партии Соединенных Штатов в среду, 17 июля предупредило кандидатов в президенты страны и их предвыборные кампании против использования приложения. Как сообщает The Washington Post, Национальный Демократический комитет призвал сотрудников избирательных штабов «немедленно удалить приложение».

«Обеспокоенность по поводу того, что фотографии могут быть использованы в не благих целях компанией, чьи разработчики находятся в Санкт-Петербурге, вызвала тревогу у многих пользователей, а также у чиновников НДК, которые призвали персонал кампании 2020 года и “людей в демократической экосистеме” не использовать приложение», - цитирует спецкор НСН публикацию WP.

Отмечается, что с момента запуска в 2017 году приложение FaceApp отредактировало фотографии свыше 80 миллионов пользователей.

