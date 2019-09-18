Аналитик объяснил рост ксенофобии среди россиян

В России выросла доля сторонников ограничения притока трудовых мигрантов, показал опрос «Левада-центра». Среди опрошенных в августе 2019 года придерживающихся такой точки зрения оказалось 72 процента россиян, что на 5 процентов выше данных за июль прошлого года и на 14 процентов больше аналогичного показателя в июле 2017 года.

Как пояснил в эфире НСН член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, увеличение числа противников притока иностранной рабочей силы можно объяснить двумя факторами: ростом ксенофобских настроений и экономическими соображениями.

«Люди с одной стороны становятся более ксенофобны в последние пару лет, а с другой стороны, похоже, что экономические аргументы у них в голове звучат чаще. Здесь и то, и другое», — сказал он.

Так, например, с утверждением «Мои родственники и знакомые готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты» согласились в целом на 7 процентов больше участников опроса «Левада-центра», чем в 2013 году. При этом доля респондентов, считающих, что правительство России должно способствовать притоку трудовых мигрантов, упала до 9% с 14% в прошлом году, но выросла на 3% с уровня 2017 года.