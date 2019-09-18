Аналитик объяснил рост ксенофобии среди россиян
Глава информационно-аналитического центра «Сова» рассказал НСН, почему опрос «Левада-центра» зафиксировал рост неприязни к трудовым мигрантам среди россиян.
В России выросла доля сторонников ограничения притока трудовых мигрантов, показал опрос «Левада-центра». Среди опрошенных в августе 2019 года придерживающихся такой точки зрения оказалось 72 процента россиян, что на 5 процентов выше данных за июль прошлого года и на 14 процентов больше аналогичного показателя в июле 2017 года.
Как пояснил в эфире НСН член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, увеличение числа противников притока иностранной рабочей силы можно объяснить двумя факторами: ростом ксенофобских настроений и экономическими соображениями.
«Люди с одной стороны становятся более ксенофобны в последние пару лет, а с другой стороны, похоже, что экономические аргументы у них в голове звучат чаще. Здесь и то, и другое», — сказал он.
Так, например, с утверждением «Мои родственники и знакомые готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты» согласились в целом на 7 процентов больше участников опроса «Левада-центра», чем в 2013 году. При этом доля респондентов, считающих, что правительство России должно способствовать притоку трудовых мигрантов, упала до 9% с 14% в прошлом году, но выросла на 3% с уровня 2017 года.
По словам Александра Верховского, говорить о существенном росте ксенофобии все же некорректно, так как речь идет о возвращении к показателям 2012 года.
«Это возвращение к 2012 году. 2012 год был исключительно плох, а потом произошло просто снижение этого уровня, связанное с украинскими событиями и с тем, что внимание граждан было перенаправлено на другое. Этот эффект исчерпался, и мы возвращаемся туда, откуда пришли», — отметил он.
Как снизить ксенофобию среди населения при этом остается вопросом, добавил член Совета по правам человека при президенте РФ, но предложил начать с того, чтобы государство подавало пример.
«Потенциально это всегда внутренний источник нестабильности. Насколько это регулируемо, это большой вопрос. Мерой пропаганды и школьного воспитания чего-то добиться, конечно, можно, но довольно ограничено. Было бы больше толку, если государство всерьез взялось и публично об этом много говорило, объясняя гражданам, что оно делает, за антидискриминационную политику. Люди берут пример у нас в каком-то смысле с государства. Если государству можно, то очевидно можно и частным лицам. Если государство совершенно игнорирует проблемы дискриминации, а оно и игнорирует, то и люди, значит, будут считать, что это нормально. Мне кажется, что реальные отношения важнее слов», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в эфире НСН усомнился в результатах последнего опроса «Левада-центра» о ксенофобских настроениях, заявив, что отношение россиян к иностранной рабочей силе, скорее, наоборот, улучшилось.
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