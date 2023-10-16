Аналитик объяснил необходимость новых купюр 1000 и 5000 рублей
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью RT заявил, что ввод в обращение новых купюр номиналом 1000 рублей и 5000 рублей связано с потребностью сделать их более защищёнными от подделок.
По его словам, развитие технологий требует внедрения новых защитных элементов.
«Новый комплекс защиты, включающий современные технологии, такие как голографические элементы, невидимые защитные волокна, скрытые изображения, позволит существенно сократить число подделок банкнот и повысить защищённость денежного обращения», — отметил эксперт.
Он добавил, что дизайн банкнот должен соответствовать современным требованиям и тенденциям, кроме того, на них увековечено культурное наследие регионов России.
Ранее заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что введение в оборот купюр номиналом 10 тысяч рублей не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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