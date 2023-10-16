Банк России представил обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей
Центробанк показал банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Новый вид купюр продемонстрировал зампред ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции, посвященной новым банкнотам.
На лицевой стороне тысячной купюры изображен Нижний Новгород, на оборотной - башня Сююмбике в Казани, Музей истории государственности татарского народа и Музей археологии и этнографии в Уфе. На пятитысячной разместилась стела Европа-Азия в Екатеринбурге. На оборотной стороне - композиция «Сказ об Урале».
В ЦБ отметили, что модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
Центробанк анонсировал редизайн банкнот летом 2022 года, когда представил обновленную купюру номиналом 100 рублей, напоминают «Известия».
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