Банк России представил обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей

На лицевой стороне тысячной купюры изображен Нижний Новгород, на оборотной - башня Сююмбике в Казани, Музей истории государственности татарского народа и Музей археологии и этнографии в Уфе. На пятитысячной разместилась стела Европа-Азия в Екатеринбурге. На оборотной стороне - композиция «Сказ об Урале».

В ЦБ отметили, что модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Центробанк анонсировал редизайн банкнот летом 2022 года, когда представил обновленную купюру номиналом 100 рублей, напоминают «Известия».

