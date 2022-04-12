Приложение «СберБанк Онлайн» убрали из App Store

«В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

При этом приложения, установленные ранее, продолжат работу. Кроме того, клиенты Сбербанка могут использовать веб-версию «СберБанк Онлайн».

Как сообщает Ura.ru, теперь при запросе в поиске AppStore предлагает установить чешскую, венгерскую или белорусскую версию мобильного приложения «Сбербанка».

