Приложение «СберБанк Онлайн» убрали из App Store
Приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно в магазине приложений AppStore. Об этом сообщает Сбер.
«В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
При этом приложения, установленные ранее, продолжат работу. Кроме того, клиенты Сбербанка могут использовать веб-версию «СберБанк Онлайн».
Как сообщает Ura.ru, теперь при запросе в поиске AppStore предлагает установить чешскую, венгерскую или белорусскую версию мобильного приложения «Сбербанка».
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