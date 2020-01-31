Аналитики назвали бесполезной остановку поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН заявил, что вирус не живет без своего носителя, поэтому нет смысла прекращать поставку техники.
СМИ сообщили о приостановке поставок смартфонов из Китая в РФ из-за коронавируса. Речь идёт о брендах Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. Причина отсрочки — продление китайскими фабриками новогодних каникул из-за вспышки пневмонии. Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным издания, задержка поставок может составить несколько недель и вызвать дефицит некоторых моделей на рынке, а также рост цен на 10-15%. Издание опросило ретейлеров, которые заявили, что не ожидают дефицита поставок.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН усомнился в приостановке поставок китайских смартфонов. По его мнению, на складах у производителей достаточно моделей.
«Китайские смартфоны в пятерке ведущих по продажам. Но насколько я знаю, коронавирус не живет долго вне носителя, даже карантин на два дня для вируса – это конец. Во-вторых, китайские товарищи этим озабочены, есть какие-то средства дезинфекции, обработки, если на то пошло. В-третьих, я видел сборочные заводы, там люди разве что в скафандрах не работают. Если есть такая цель – обрушить рынок смартфонов китайский, то это не получится. Это нереализуемо. Потом на складах у них запасы достаточно серьезные, не с колес ведь поставки идут, чтобы продать то, что есть, нужно время. За это время, я думаю, вопрос будет решен», - добавил он.
В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса. Число погибших в Китае возросло до 213, всего заражено 9356 человек.
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