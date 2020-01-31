Аналитики назвали бесполезной остановку поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса

«Китайские смартфоны в пятерке ведущих по продажам. Но насколько я знаю, коронавирус не живет долго вне носителя, даже карантин на два дня для вируса – это конец. Во-вторых, китайские товарищи этим озабочены, есть какие-то средства дезинфекции, обработки, если на то пошло. В-третьих, я видел сборочные заводы, там люди разве что в скафандрах не работают. Если есть такая цель – обрушить рынок смартфонов китайский, то это не получится. Это нереализуемо. Потом на складах у них запасы достаточно серьезные, не с колес ведь поставки идут, чтобы продать то, что есть, нужно время. За это время, я думаю, вопрос будет решен», - добавил он.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса. Число погибших в Китае возросло до 213, всего заражено 9356 человек.

