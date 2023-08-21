Аналитик Муртазин заявил, что аккумуляторы смартфонов сгорают от некачественной зарядки

Как отметил эксперт, подобные ЧП происходят в России и других странах до десяти раз в месяц. Одна из наиболее частых причин возгорания — повреждение оболочки аккумулятора, пишет RT. Также ЧП может произойти из-за нагрузки от некачественного зарядного устройства или внешней зарядной батареи без контроллера. Кроме того, аккумулятор может выйти из строя, перегревшись на солнце, пишет «Свободная пресса».

«Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя. Это опасно, в любой момент смартфон может вспыхнуть», — заявил Муртазин.

Вместе с тем эксперт указал, что возгорания аккумуляторов происходит редко, в большинстве случаев они просто дымят. Муртазин призвал менять аккумулятор смартфона раз в два-три года, когда устройство начинает хуже держать заряд.

