Аналитик Кусков предложил ограничить бесплатную раздачу с телефона 1 ГБ в месяц

Комментируя жалобы абонентов на введение платы за раздачу интернета со смартфонов он напомнил, что «компании активно работают над устранением безлимитных тарифных планов».

По его словам, с одного устройства можно подключить не только всю семью, но и соседей, однако операторам это невыгодно.

«Нигде не говорится, что мобильный оператор обязан обеспечивать подключение нескольких устройств... это очень дорого и невыгодно для операторов... понятно, что и раздача интернета тоже невыгодна», — отметил эксперт.

Кусков указал, что есть альтернативное решение - ограничить бесплатную раздачу, например, 1 ГБ в месяц.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет оператора связи МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета со смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По мнению Кускова, поводов для возбуждения дела скорее всего не найдут.

