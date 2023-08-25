Аналитик Кусков предложил ограничить бесплатную раздачу с телефона 1 ГБ в месяц
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, мобильный оператор не обязан обеспечивать подключение нескольких устройств через сим-карты, сообщает RT.
Комментируя жалобы абонентов на введение платы за раздачу интернета со смартфонов он напомнил, что «компании активно работают над устранением безлимитных тарифных планов».
По его словам, с одного устройства можно подключить не только всю семью, но и соседей, однако операторам это невыгодно.
«Нигде не говорится, что мобильный оператор обязан обеспечивать подключение нескольких устройств... это очень дорого и невыгодно для операторов... понятно, что и раздача интернета тоже невыгодна», — отметил эксперт.
Кусков указал, что есть альтернативное решение - ограничить бесплатную раздачу, например, 1 ГБ в месяц.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет оператора связи МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета со смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По мнению Кускова, поводов для возбуждения дела скорее всего не найдут.
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