Весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью

Сухопутный маршрут в Крым через Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечили мобильной связью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора «+7Телеком».

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«"+7Телеком" обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым ... протяженность пути составляет более 350 километров», — указано в сообщении.

Базовые станции оператора действуют в Херсонской и Запорожской областях уже более года. Теперь к ним прибавились станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в Безыменном между Мариуполем и Новоазовском, в поселке Мангуш, селах Камышеватое, Агробаза, Лебединское.

Отмечается, что в новой сети действует большинство российских мобильных операторов, в том числе «большая четверка».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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