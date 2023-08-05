Весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью

«"+7Телеком" обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым ... протяженность пути составляет более 350 километров», — указано в сообщении.

Базовые станции оператора действуют в Херсонской и Запорожской областях уже более года. Теперь к ним прибавились станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в Безыменном между Мариуполем и Новоазовском, в поселке Мангуш, селах Камышеватое, Агробаза, Лебединское.

Отмечается, что в новой сети действует большинство российских мобильных операторов, в том числе «большая четверка».

