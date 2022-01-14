Аналитик: Еженедельно «Омикроном» в России могут заражаться до 15 миллионов граждан

Он рассказал, что в США и Великобритании на пике волны COVID-19 уровень заболеваемости составляет 5-10% в неделю.

По словам аналитика, пик заболеваемости новым штаммом коронавируса ожидается в России через две недели. При этом Драган отметил, что «Омикрон» преодолевает защиту вакцинированных и переболевших граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заболевших коронавирусом в России в день может превысить 100 тысяч человек, пишет Ura.ru.