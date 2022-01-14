Аналитик: Еженедельно «Омикроном» в России могут заражаться до 15 миллионов граждан

В России еженедельно «Омикроном» могут заражаться от семи до 15 миллионов граждан. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы» со ссылкой на аналитика открытых данных Александра Драгана.

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Он рассказал, что в США и Великобритании на пике волны COVID-19 уровень заболеваемости составляет 5-10% в неделю.

По словам аналитика, пик заболеваемости новым штаммом коронавируса ожидается в России через две недели. При этом Драган отметил, что «Омикрон» преодолевает защиту вакцинированных и переболевших граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заболевших коронавирусом в России в день может превысить 100 тысяч человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БолезньРоссияОмикрон-штаммКоронавирус
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