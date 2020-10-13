Глава РФПИ обвинил западные страны в борьбе с вакциной «Спутник V»
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для CNN заявил, что обвинения Запада по поводу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» каждый раз противоречат друг другу.
Журналисты спросили Дмитриева, оказывалось ли политическое давление на разработчиков вакцины. Глава РФПИ сказал, что для него удивительна борьба Запада не с коронавирусом, а с вакциной российской разработки, и отверг слова журналистки о том, что столь быстрая разработка вакцины объясняется давлением Кремля.
По его словам на Западе сначала утверждают, что вакцину делают себе российские миллиардеры, а затем говорят, что людей вакцинируют в принудительном порядке. Он призвал отказаться от взаимных обвинений и приступить к совместной работе.
Дмитриев также отметил что он сам и члены его семьи прошли вакцинацию «Спутник V» и не испытали на себе негативного влияния препарата.
Ранее разработчики вакцины «Спутник V» ответили на сомнения американских коллег в ее эффективности.
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