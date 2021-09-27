Американскую компанию оштрафовали на $1,4 млн за поставки «Газпрому»

«Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения», - цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать мудро, выбирая ответные меры на возможные новые санкции США.