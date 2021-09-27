Американскую компанию оштрафовали на $1,4 млн за поставки «Газпрому»
Американская сервисная компания Cameron, дочернее предприятие компании Schlumberger, обязана заплатить штраф в 1,4 миллиона долларов за поставки оборудования российской компании «Газпром» в обход санкций. Об этом сообщает Минфин США.
«Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения», - цитирует заявление министерства РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать мудро, выбирая ответные меры на возможные новые санкции США.
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