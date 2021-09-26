В случае новых санкций США Россия будет «отвечать мудро» - Песков
Россия будет отвечать мудро, выбирая ответные меры на возможные новые санкции США в отношении 35 российских чиновников и бизнесменов. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет», - сказал Песков.
Глава государства в курсе американской инициативы о санкциях в отношении 35 россиян, одобренной Палатой представителей США, отметил Песков. По его словам, реакция Путина оказалась «достаточно предсказуемая», в том смысле, что действия американской стороны расходятся с тем, о чем говорили на саммите в Женеве президенты России и США. Об этом пишет Газета.ru.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность поддержки новых санкций президентом США.
«В настоящий момент – 50/50. С одной стороны, понятно, что и сенаторы, и палата представителей, и Белый дом используют «русскую историю» для своих внутриполитических разборок… Второй момент. Закон, который был принят ещё в августе 2017 года… «О противодействии противникам Америки посредством санкций» предполагает, что они пересматривают эти санкции, в плане того, что и где можно дожать, практически ежеквартально. То есть, по закону США, они должны несколько раз в год где-то прижимать нас этими санкциями», - подчеркнул Климов.
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