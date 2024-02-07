Американского журналиста Карлсона внесли в базу «Миротворец»
Американского журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» (сайт является экстремистским и по решению суда запрещен в РФ). На это обратили внимание пользователи Сети.
СМИ связали внесение журналиста в список «врагов Украины» с его поездкой в Россию, однако в базе «Миротворца» Карлсон числится еще с июня 2023 года.
Журналисту приписывают участие в «актах гуманитарной агрессии» против Украины и «манипулирование информацией». Также в вину Карлсону вменяется критика президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина, потому что американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине». Анонс интервью собрал 65 миллионов просмотров за 16 часов, отмечает RT. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, беседа американского журналиста с российским лидером может быть опубликована 8 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru