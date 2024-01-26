Актер Кологривый поменял номер телефона после попадания в базу «Миротворца»

Получивший широкую популярность после выхода на экраны сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» российский актер Никита Кологривый после подпадания в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (запрещён в РФ) стал получать огромное количество нежелательных звонков на свой номер телефона, сообщает ИА «Регнум».

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После этого актер сначала заблокировал телефон от незнакомых номеров, а потом решил поменять номер.

В сети появилось видео, на котором Кологривый произносит слова благодарности российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, за возможность заниматься искусством в безопасности.

Ранее стало известно, что звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаМиротворецАктер

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