Актер Кологривый поменял номер телефона после попадания в базу «Миротворца»
Получивший широкую популярность после выхода на экраны сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» российский актер Никита Кологривый после подпадания в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (запрещён в РФ) стал получать огромное количество нежелательных звонков на свой номер телефона, сообщает ИА «Регнум».
После этого актер сначала заблокировал телефон от незнакомых номеров, а потом решил поменять номер.
В сети появилось видео, на котором Кологривый произносит слова благодарности российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, за возможность заниматься искусством в безопасности.
Ранее стало известно, что звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru