Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву
Знаменитого журналиста Такера Карлсона из США заметили в Москве, сообщил в соцсети X его коллега Джексон Хинкл.
На фотографиях, которые появились в интернете, бывший телеведущий ведущий Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете «Спартак». «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — написал Хинкл.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что интервью Владимира Путина Западу сегодня невозможно из-за русофобской пропаганды в США. Таким образом он ответил на вопрос о возможном интервью тележурналисту Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву
- Палата представителей США: будет рассмотрен проект помощи Израилю без Украины
- СМИ: Запад хочет применить российские активы для выпуска долговых обязательств Киева
- Количество погибших при ударе в Лисичанске увеличилось до 15
- СМИ: Килиан Мбаппе перейдет из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал»
- В Абхазии погиб российский турист, сорвавшийся с канатной дороги
- СМИ: Англичанин собрал огромную коллекцию тарантулов из-за психического расстройства
- Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
- Написанная музыкантами The Beatles картина продана за 1,74 миллиона долларов
- СМИ: В деле Блиновской появилась новая фигурантка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru