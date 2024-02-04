Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву

На фотографиях, которые появились в интернете, бывший телеведущий ведущий Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете «Спартак». «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — написал Хинкл.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что интервью Владимира Путина Западу сегодня невозможно из-за русофобской пропаганды в США. Таким образом он ответил на вопрос о возможном интервью тележурналисту Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

