Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву

Знаменитого журналиста Такера Карлсона из США заметили в Москве, сообщил в соцсети X его коллега Джексон Хинкл.

«Не будет стесняться в выражениях»: Нужно ли Путину давать интервью Карлсону

На фотографиях, которые появились в интернете, бывший телеведущий ведущий Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете «Спартак». «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — написал Хинкл.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что интервью Владимира Путина Западу сегодня невозможно из-за русофобской пропаганды в США. Таким образом он ответил на вопрос о возможном интервью тележурналисту Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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