Песков: Интервью Путина Карлсону пока невозможно из-за русофобской пропаганды

Интервью Владимира Путина Западу сегодня невозможно из-за русофобской пропаганды в США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким он ответил на вопрос о возможном интервью тележурналисту Такеру Карлсону.

При этом Песков добавил, что наступит такой момент, когда интервью Путина потребуется, но сейчас никто не сможет «трезво» воспринимать его слова.

«Не будет стесняться в выражениях»: Нужно ли Путину давать интервью Карлсону

Накануне стало известно, что американское правительство запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина, сообщил журналист изданию Die Weltwoche. По его словам, власти США строго контролируют прессу и запугивают журналистов. Многих сотрудников СМИ в США уволили за то, что они говорили правду. По этой причине общественность не знает истинного положения вещей, отметил Карлсон. Он задался вопросом, почему ему не разрешили поговорить и донести позицию Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИнтервьюДмитрий ПесковВладимир Путин

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