Песков: Интервью Путина Карлсону пока невозможно из-за русофобской пропаганды
Интервью Владимира Путина Западу сегодня невозможно из-за русофобской пропаганды в США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким он ответил на вопрос о возможном интервью тележурналисту Такеру Карлсону.
При этом Песков добавил, что наступит такой момент, когда интервью Путина потребуется, но сейчас никто не сможет «трезво» воспринимать его слова.
Накануне стало известно, что американское правительство запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина, сообщил журналист изданию Die Weltwoche. По его словам, власти США строго контролируют прессу и запугивают журналистов. Многих сотрудников СМИ в США уволили за то, что они говорили правду. По этой причине общественность не знает истинного положения вещей, отметил Карлсон. Он задался вопросом, почему ему не разрешили поговорить и донести позицию Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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