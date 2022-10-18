Американский журналист обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

Ланкастер заявил, что прибыл в Белгород, чтобы лично увидеть нанесенный гражданским объектам ущерб, пишет РИА ФАН. В частности, журналист побывал в многоэтажном доме, пострадавшем из-за падения осколков сбитой украинской ракеты.

«Ведущие [западные] СМИ не покажут эту сторону. Они не покажут атаки на российские города <…> покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине», — подчеркнул Ланкастер.

Журналист призвал «открыть глаза» и посмотреть на происходящее «с обеих сторон».

На минувшей неделе многоэтажный дом в Белгороде был поврежден в результате ракетного удара со стороны Украины. После атаки были зафиксированы серьезные разрушения технического этажа, никто не пострадал, напоминает Газета.ру.

