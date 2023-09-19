Американский журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лондона

Он сравнил Москву с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном. По его словам, российская столица красивее этих городов. Журналист отметил высший уровень обслуживания, еды и инфраструктуры.

Хинклу понравилось, что на чистых улицах нет бездомных и наркоманов. Репортер указал, что в США нет ничего подобного.

Ранее Хинкл заявил, что Лондону не понравилось уничтожение танка Challenger, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

