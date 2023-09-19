Американский журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лондона
19 сентября 202306:21
Журналист Джексон Хинкл из США в своем YouTube-канале заявил, что посетил Россию.
Он сравнил Москву с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном. По его словам, российская столица красивее этих городов. Журналист отметил высший уровень обслуживания, еды и инфраструктуры.
Хинклу понравилось, что на чистых улицах нет бездомных и наркоманов. Репортер указал, что в США нет ничего подобного.
Ранее Хинкл заявил, что Лондону не понравилось уничтожение танка Challenger, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru