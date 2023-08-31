Журналист Хинкл: отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца

Глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не понимают, почему российского коллегу Владимира Путина не волнуют санкции Запада в отношении Москвы, сообщил на своем YouTube-канале американский журналист Джексон Хинкл.

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По его словам, из-за этого непонимания лидеры двух стран находятся в ярости. «Он [Путин] даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе. Макрон не мог понять, какого черта происходит?», — заявил журналист. Хинкл считает, что президент России не переживает из-за экономического давления западных стран, так как оно навредило именно США и Евросоюзу, в то время как Москва от этого только выиграла.

Ранее издание Bild также сообщило, что Шольца и Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииШольцЭммануэль МакронВладимир Путин

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