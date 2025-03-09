Илон Маск призвал к санкциям против украинских олигархов
Ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов. Об этом заявил глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
Как он отметил, введение санкций против десяти крупнейших украинских олигархов, в особенности владеющих элитной недвижимостью в Монако, приведёт к немедленному прекращению (конфликта на Украине).
"Вот ключ к разгадке", - убежден Маск.
Сегодня, 9 марта, Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет.
Ранее Маск сообщил, что европейские лидеры хотят «вечного» конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru