Илон Маск призвал к санкциям против украинских олигархов

Ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов. Об этом заявил глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США и предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Маск заявил, что в Европе хотят вечного конфликта на Украине

Как он отметил, введение санкций против десяти крупнейших украинских олигархов, в особенности владеющих элитной недвижимостью в Монако, приведёт к немедленному прекращению (конфликта на Украине).

"Вот ключ к разгадке", - убежден Маск.

Сегодня, 9 марта, Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет.

Ранее Маск сообщил, что европейские лидеры хотят «вечного» конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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