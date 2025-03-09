Илон Маск призвал к санкциям против украинских олигархов

ВС РФ освободили села Константинополь в ДНР и Лебедевка в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области

Пекин, Москва и Тегеран проведут совместные военно-морские учения в первой половине марта

Более 680 тысяч иностранных граждан включены в реестр контролируемых лиц в РФ

На береговой линии Анапы зафиксировали новые выбросы мазута