Маск: Линия фронта ВСУ рухнет при отключении Starlink

До этого европейские чиновники стали обсуждать возможность замены Starlink на Украине. В список альтернатив для системы Маска вошли четыре крупных оператора спутниковой связи из Испании, Великобритании, Люксембурга и Франции.

При этом, согласно информации издания «Financial Times», сложнее будет организовать замену американского оборудования, потому что в настоящий момент для ВСУ функционируют свыше 40 тысяч терминалов Starlink.

Ранее Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят «вечного» конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».