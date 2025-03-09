Маск: Линия фронта ВСУ рухнет при отключении Starlink
В случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал американский предприниматель, миллиардер Илон Маск.
По его мнению, Starlink является костяком украинской армии.
До этого европейские чиновники стали обсуждать возможность замены Starlink на Украине. В список альтернатив для системы Маска вошли четыре крупных оператора спутниковой связи из Испании, Великобритании, Люксембурга и Франции.
При этом, согласно информации издания «Financial Times», сложнее будет организовать замену американского оборудования, потому что в настоящий момент для ВСУ функционируют свыше 40 тысяч терминалов Starlink.
Ранее Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят «вечного» конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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