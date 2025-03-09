Маск: Линия фронта ВСУ рухнет при отключении Starlink

В случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал американский предприниматель, миллиардер Илон Маск.

По его мнению, Starlink является костяком украинской армии.

«Подарок женщинам»: ВСУ начали отступать из Курской области

До этого европейские чиновники стали обсуждать возможность замены Starlink на Украине. В список альтернатив для системы Маска вошли четыре крупных оператора спутниковой связи из Испании, Великобритании, Люксембурга и Франции.

При этом, согласно информации издания «Financial Times», сложнее будет организовать замену американского оборудования, потому что в настоящий момент для ВСУ функционируют свыше 40 тысяч терминалов Starlink.

Ранее Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят «вечного» конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАЕвропаАрмияВСУИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры