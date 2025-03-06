Маск заявил, что в Европе хотят вечного конфликта на Украине

Европейские лидеры хотят «вечного» конфликта на Украине, считает глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.

Миллиардер процитировал премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что мир на Украине опаснее, чем продолжающийся конфликт. По словам Маска, в Европе хотят «вечного» противостояния.

«Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится», - указал глава DOGE.

Ранее Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «вечного» конфликта и «бесконечной взяточнической мясорубки», пишет 360.ru.

